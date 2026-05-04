Ogni anno, la Diocesi di Roma gestisce circa 4 milioni di euro provenienti dall’8xmille, destinati a sostenere parrocchie e attività di carità. I fondi vengono distribuiti tra diverse iniziative e strutture, con decisioni prese da un apposito organismo incaricato di valutare le necessità. Sono coinvolti anche rappresentanti delle parrocchie e delle associazioni di volontariato, che propongono le richieste di aiuto e i progetti da finanziare.

? Cosa scoprirai Come vengono distribuiti i 4 milioni tra parrocchie e carità?. Chi decide quali famiglie ricevere l'aiuto concreto tramite la Diocesi?. Dove finiscono esattamente i fondi destinati alla manutenzione delle chiese?. Come viene garantita la trasparenza tra le firme e i progetti?.? In Breve Oltre 4,3 milioni di euro destinati a culto, manutenzione edifici e formazione clero.. Più di 4,1 milioni di euro erogati per carità, migranti e sostegno famiglie.. Lisa Manfré e il cardinale Baldo Reina partecipano al meeting del 30 maggio.. I dati derivano dalle dichiarazioni fiscali 2021 raccolte durante l'anno 2024.. La Diocesi di Roma ha reso pubblici i dati relativi alla gestione dell’8xmille per l’anno precedente, evidenziando come le scelte dei contribuenti si trasformino in risorse concrete per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 4 milioni dall’8xmille: ecco come la Diocesi usa i fondi

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