Per l’anno pastorale 2025-2026, alla diocesi di Novara sono stati assegnati oltre un milione di euro provenienti dai fondi dell’8xmille. La somma totale destinata alla diocesi è di 1.033.000 euro. Questa cifra riguarda i fondi raccolti attraverso la quota dell’8xmille destinata alla chiesa cattolica.

Un milione e 33mila euro è la somma dei fondi dell’8xmille che è stata destinata alla diocesi di Novara nell’anno pastorale 2025-2026.Come spiega la diocesi si tratta di 36 progetti sostenuti, divisi fra progetti di sostegno e opere segno.I progetti: uno novarese da 279mila euroPer il primo i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Fondi Ministero della Cultura, all'Umbria oltre un milione di euro: dalla Galleria Nazionale alla BasilicaL'annuncio del sottosegretario Prisco: "Un ringraziamento va al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per la sensibilità dimostrata nei confronti...

Contenuti utili per approfondire Fondi 8xmille.

Discussioni sull' argomento Fondi 8xmille: oltre un milione di euro alla diocesi di Novara; Un milione di euro per i poveri con i fondi 8xmille per la carità; Processo per uso privato dei fondi dell'8xmille della Chiesa: la difesa contesta l'acquisizione degli atti ecclesiastici; La carità che diventa infrastruttura: oltre 21 mila cene e mezzo milione di euro che interroga la città.

Il Museo Diocesano di Alba passa al digitale: da febbraio biglietteria online con la piattaforma ArtsuppNuovo sistema di accesso per i visitatori e front-desk rinnovato grazie ai fondi 8xMille. L'istituzione entra nella rete di oltre mille musei italiani ed europei con biglietti completamente paperless ... targatocn.it

` In Tanzania l’epilessia è ancora circondata da paura e disinformazione ma, grazie al progetto Shine, promosso da Comunità Solidali nel Mondo ETS con il sostegno dei fondi dell’ 8xmille.it, uno spot radio-tv sta r facebook