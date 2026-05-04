Roger Ibanez dalla Roma alle Champions League vinte con l'Al-Ahli e ora sogna i Mondiali col Brasile

Il difensore brasiliano, che ha militato con la Roma in Serie A, ora gioca in Arabia Saudita. Dopo aver partecipato a partite con la squadra italiana, ha vinto le Champions League con un club dell’Arabia Saudita. Attualmente, è in attesa di poter rappresentare il Brasile ai prossimi Mondiali. La sua carriera ha attraversato diverse tappe, passando dall’Italia all’Asia.

Il difensore brasiliano, che in Serie A con alterne fortune ha militato con la Roma, gioca in Arabia Saudita. Roger Ibanez con l'Al-Ahli ha vinto due volte la Champions League asiatica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Como, vittoria in casa contro la Roma: ora sogna la Champions League AFC Champions League: Al-Ahli e Johor, duello tattico a JeddahL’Al-Ahli accoglie il Johor Darul Ta’zim all’Alinma Stadium di Jeddah per una sfida cruciale della AFC Champions League Elite, prevista per le ore... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Uno-due storico per l'Al-Ahli: è il secondo trionfo consecutivo nella Champions League asiatica; Pronostico Al Ahli-Al Okhdood 3 Maggio 2026: 31ª Giornata di Saudi Pro League. Roger Ibanez dalla Roma alle Champions League vinte con l’Al-Ahli e ora sogna i Mondiali col BrasileIl difensore brasiliano, che in Serie A con alterne fortune ha militato con la Roma, gioca in Arabia Saudita. Roger Ibanez con l’Al-Ahli ha vinto due volte la Champions League asiatica. Leggi tutte le ... fanpage.it Roger Ibanez dai 20’ con l’Atalanta al futuro della Roma. Nel mezzo il pentimento del GaspIn Brasile, ma non solo, Roger Ibanez è da sempre considerato prospetto dalle potenzialità infinite e probabile perno della Seleçao del futuro. Arrivato all’Atalanta nel gennaio del 2019 per 4 milioni ... m.tuttomercatoweb.com Io e la mia BabyBlue #guitar #ibanez #guitarist #vincenzopisapia #livemusic - facebook.com facebook