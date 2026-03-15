Como vittoria in casa contro la Roma | ora sogna la Champions League

Da liberoquotidiano.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ha battuto in casa la Roma con il punteggio di 2-1 nel primo posticipo della 29ª giornata di Serie A. La squadra di casa è riuscita a rimontare e conquistare la vittoria, mantenendo vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita si è giocata con intensità e ha visto i padroni di casa prevalere nel finale.

Il sogno continua. Un Como a tratti inarrestabile batte per 2-1 in rimonta la Roma, nel primo posticipo della 29a giornata del campionato di Serie A. Tre punti pesanti che proiettano i ragazzi di Fabregas al quarto posto da soli con 54 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla Juve quinta e tre proprio sui giallorossi di Gian Piero Gasperini che scivolano in un solo colpo al sesto posto. Una lotta Champions che si fa sempre più appassionante e che da qui alla fine sicuramente vedrà i Lariani come protagonisti assoluti. Riuscire ad entrare tra le prime quattro sarebbe infatti un'impresa straordinaria ma che, per quanto stanno facendo vedere in campo Nico Paz e compagni, non sarebbe affatto sorprendente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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