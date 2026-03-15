Como vittoria in casa contro la Roma | ora sogna la Champions League

Il Como ha battuto in casa la Roma con il punteggio di 2-1 nel primo posticipo della 29ª giornata di Serie A. La squadra di casa è riuscita a rimontare e conquistare la vittoria, mantenendo vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita si è giocata con intensità e ha visto i padroni di casa prevalere nel finale.

Il sogno continua. Un Como a tratti inarrestabile batte per 2-1 in rimonta la Roma, nel primo posticipo della 29a giornata del campionato di Serie A. Tre punti pesanti che proiettano i ragazzi di Fabregas al quarto posto da soli con 54 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla Juve quinta e tre proprio sui giallorossi di Gian Piero Gasperini che scivolano in un solo colpo al sesto posto. Una lotta Champions che si fa sempre più appassionante e che da qui alla fine sicuramente vedrà i Lariani come protagonisti assoluti. Riuscire ad entrare tra le prime quattro sarebbe infatti un'impresa straordinaria ma che, per quanto stanno facendo vedere in campo Nico Paz e compagni, non sarebbe affatto sorprendente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Articoli correlati Contro la Roma il Como è atteso da una domenica che vale Champions LeagueQuello appena trascorso è stato un turno di campionato deciosamente favorevole al Como in chiave Champions. Che bello è se la domenica la passo con te - Coro ultras Paganese [CON TESTO] Una selezione di notizie su Champions League Temi più discussi: La Juve batte l’Udinese e s’arrampica in zona Champions in attesa di Como-Roma; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pagellone 28ª Serie A: il Milan spera dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Il Como è da Champions. Roma: brutto ko; Pro Recco super in Champions, vittoria in casa dei campioni del Ferencvaros. Un Como da Champions, vittoria per 2-1 contro la RomaUn Como da Champions League. In una delle gare più emozionanti di questa stagione i lariani si sono imposti per 2-1 contro la Roma, sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale italiana ... espansionetv.it Diego Carlos stende la Roma: il Como vince la sfida ChampionsLa squadra di Fabregas conquista la quarta vittoria consecutiva superando una diretta concorrente per il quarto posto ... msn.com La corsa perla Champions League si accende. Il #Como batte la Roma e sorpassa la #Juve in classifica Credete al quarto posto Scrivetecelo nei commenti x.com Da quando esiste la Champions League, il Como non era mai stato tra le prime 4 in solitaria I ragazzi di Fabregas sono i favoriti per il 4° posto facebook