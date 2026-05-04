Un incidente si è verificato sabato mattina a Rivolta d’Adda, quando un motociclista è stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada in direzione di Cassano. L’uomo, a bordo di una moto BMW GS 1200, è stato investito da una Opel Meriva condotta da un uomo di 48 anni proveniente da Arzago. Purtroppo, le ferite riportate sono risultate fatali per il motociclista.

Rivolta d’Adda (Cremona) – Non ce l’ha fatta Emmanuel Musumary, investito da una Opel Meriva condotta da un quarantottenne di Arzago sabato mattina intorno alle 11,30 mentre da Rivolta d’Adda andava verso Cassano a bordo della propria moto, una Bmw GS 1200. Le cause dell’incidente – secondo i rilievi delle forze dell’ordine – sono da attribuire a una mancata precedenza che l’auto non avrebbe concesso alla moto. La Meriva usciva da una strada laterale e, forse ingannata dall’erba alta, non ha visto arrivare il motociclista. L’impatto è stato tremendo e Musumary è stato sbalzato molti metri dopo il punto d’urto. Subito soccorso dal personale di un’automedica e della Croce Bianca di Rivolta d’Adda, è apparso subito gravissimo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivolta d’Adda, investito in moto da un’auto: Emmanuel Musumary non ce l’ha fatta

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