Lutto in Fratelli d’Italia il triste annuncio dai colleghi di partito | Perdiamo una colonna

Un grave lutto ha colpito il partito di Fratelli d’Italia, con un attivista storico di Roma che è morto in seguito a un incidente stradale. I colleghi di partito hanno annunciato la perdita di una figura considerata una colonna dell’organizzazione, suscitando grande dolore tra i membri della comunità politica che da anni condividevano con lui impegno e militanza.

Un grave lutto ha colpito la base di Fratelli d’Italia. Uno degli attivisti storici del partito di Giorgia Meloni a Roma è morto dopo un tragico incidente stradale, lasciando sgomenta la comunità politica che da anni condivideva con lui impegno e militanza. La notizia del decesso, arrivata dopo due giorni di agonia in ospedale, ha rapidamente fatto il giro delle sedi e dei social. L’uomo era rimasto coinvolto in un violento scontro mentre si trovava alla guida del suo scooter Yamaha in viale Jonio. All’altezza dell’incrocio con via Matteo Bandello, intorno alle 20.30 del 24 febbraio, si era scontrato con una Skoda guidata da un 26enne romeno. Le condizioni erano apparse fin da subito disperate: ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I, è deceduto dopo due giorni a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

