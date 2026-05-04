Rifiuti stoccati alla rinfusa e irregolarità | i carabinieri forestali sequestrano un impianto a Gattico-Veruno

I carabinieri forestali di Lesa hanno sequestrato un impianto di trattamento di rifiuti metallici situato a Gattico-Veruno. Durante un’ispezione, è stato riscontrato che i rifiuti erano stoccati in modo disordinato e senza le necessarie autorizzazioni. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità nella gestione dei materiali e un’assenza di conformità alle normative ambientali vigenti.

Un impianto di trattamento di rifiuti metallici situato a Gattico-Veruno è stato posto sotto sequestro dai carabinieri forestali di Lesa. L'operazione è scattata a seguito di un controllo sulla corretta gestione dei rifiuti e sul rispetto della normativa ambientale, che ha fatto emergere numerose.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate San Casciano Val di Pesa: bruciano abusivamente rifiuti. Tre denunce dei carabinieri forestaliIl primo caso è stato individuato in via di Pergolato, dove i militari hanno notato una densa colonna di fumo proveniente da un’area recintata, che i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rifiuti stoccati alla rinfusa e irregolarità: i carabinieri forestali sequestrano un impianto a Gattico-Veruno; Rifiuti stoccati alla rinfusa e oltre i limiti: sequestrato impianto di trattamento metalli a Gattico-Veruno; Impianto di trattamento metalli sotto sequestro a Gattico Veruno; Gattico-Veruno, sequestrato impianto di trattamento metalli: denunciato il titolare. Rifiuti stoccati alla rinfusa e oltre i limiti: sequestrato impianto di trattamento metalli a Gattico-VerunoUn controllo mirato sulla corretta gestione dei rifiuti e sul rispetto della normativa ambientale si è concluso con i sigilli a un’intera attività commerciale. I Carabinieri Forestali della stazione d ... lavocedinovara.com Gattico-Veruno, sequestrato impianto di trattamento metalli: denunciato il titolareSequestrato impianto metalli a Gattico-Veruno: denunciato il titolare per rifiuti irregolari e violazioni ambientali. quotidianopiemontese.it A Gattico-Veruno la Forestale sequestra una discarica abusiva L'articolo: https://www.malpensa24.it/gattico-veruno-discarica-metalli-sequestro-malpensa24/ - facebook.com facebook Gattico-Veruno, sequestrato impianto di trattamento metalli: denunciato il titolare x.com