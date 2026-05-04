Rifiuti da giorni all' interno di un parcheggio la denuncia

Da diversi giorni, un parcheggio nel quartiere del Carmine a Salerno si presenta con rifiuti abbandonati, causando una situazione che preoccupa i residenti e i passanti. Un lettore ha segnalato la presenza di spazzatura che non viene rimossa, evidenziando come questa problematica persista senza interventi evidenti da parte delle autorità competenti. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali attraverso la denuncia.

Rifiuti in un parcheggio a Salerno, nel quartiere del Carmine. Lo segnala un lettore alla nostra redazione: "Questi rifiuti sono qui da settimane. In un parcheggio molto frequentato, tra via Salvatore Calenda e via Cavallo. Possibile che nessuno faccia una segnalazione? Che nessuno provveda alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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