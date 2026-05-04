È terminato dopo tre ore il sopralluogo nella casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono decedute due persone, madre e figlia, a causa di un avvelenamento da ricina. Le forze dell'ordine hanno ispezionato l’abitazione in cerca di eventuali elementi utili alle indagini. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui reperti trovati durante l’ispezione o sulle eventuali responsabilità.

Sopralluogo di tre ore nella casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono morte avvelenate dalla ricina Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia di 50 e 15 anni. La tragedia subito dopo Natale. La polizia scientifica, così come disposto dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, ha prelevato dall'appartamento tutti i dispositivi elettronici appartenuti alle due vittime, cinque telefoni (di cui solo due provvisti di sim) e un computer. Stando a quanto riferito da uno dei consulenti presenti, alcuni dei telefoni sono stati trovati in un cassetto e nella tasca di un giubbotto. Il computer invece era nella cucina. Iniziato pochi minuti dopo le 10, il sopralluogo è terminato poco dopo le 13.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, sopralluogo di tre ore nella casa delle vittime: cos'hanno trovato

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