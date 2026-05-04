Rettifica

L’articolo pubblicato il 19 dicembre 2022 sotto il titolo “Esclusivo TPI – Caos arbitri” è stato soggetto di una successiva rettifica. La correzione riguarda alcune informazioni contenute nel testo originale, che sono state modificate per chiarire i dettagli e fornire una versione più precisa dei fatti. La rettifica è stata pubblicata per garantire la trasparenza e l’accuratezza delle notizie diffuse.

L’articolo da noi pubblicato in data 19 dicembre 2022 e rubricato “Esclusivo TPI – Caos arbitri, dopo le dimissioni di Trentalange rischia anche il Comitato Nazionale: ecco perché” conteneva delle inesattezze circa la sussistenza di circostanze ostative all’assunzione dell’incarico di Presidente della Commissione di Disciplina di Appello dell’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio) da parte dell’Avv. Giuseppe Fonisto il quale, contrariamente a quanto narrato, ha legittimamente ricoperto tale carica fino al 30 aprile 2024, possedendone tutti i requisiti previsti dall’ordinamento sportivo....🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Rettifica Delitto di Garlasco: una rettifica Notizie correlate Roma-Ticketoo: rettifica e precisazioni sull’attività della piattaformaUn durissimo braccio di ferro legale scuote il mondo della biglietteria sportiva nella Capitale. Qualiano Multiservizi, rettifica nella graduatoria degli autisti: cambia il terzo vincitoreComune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tari, non è impugnabile la rettifica in autotutela; Rettifica: ritirati gli alert erroneamente associati a Hays Plc; Prescrizione decennale per i rimborsi d’imposta su accordi internazionali; Previdenza, approvato il bilancio 2025 della Cnpr. Rettifica dati catastali: nuovo servizio AdE onlineA partire dal 3 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha attivato il nuovo servizio telematico Istanza rettifica dati catastali, un applicativo pensato per semplificare e rendere più veloce la correzione ... pmi.it Tari, non è impugnabile la rettifica in autotutelaNon costituisce atto impugnabile la rettifica parziale in autotutela che l’ente comunale abbia disposto in riduzione rispetto a una pretesa Tari originaria, trattandosi non di nuova pretesa ma di corr ... italiaoggi.it Rettifica, siamo al solito posto, davanti alla banca e alla Crai, ci vedete: siamo quelli tutti blu #crr26 #corivorivo - facebook.com facebook