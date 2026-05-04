Reti di consulenza | marzo positivo con una raccolta di 6,6 miliardi

A marzo le reti di consulenza hanno registrato una raccolta di 6,6 miliardi di euro, con il BTP Valore che ha avuto un ruolo importante in questa crescita. La forte domanda per il titolo, particolarmente apprezzato dai risparmiatori italiani, ha contribuito a questa performance, grazie anche agli ordini record ricevuti per l’acquisto da parte della clientela retail.

Il BTP Valore contribuisce a spingere la raccolta delle reti di consulenza a marzo, in gran parte grazie agli ordini record ricevuti per l’acquisto del titolo dedicato alla clientela retail, sempre molto amato dai risparmiatori italiani. Ma anche nell’ambito del risparmio gestito i fondi obbligazionari coprono una larga fetta di risorse, insieme ai prodotti assicurativi e previdenziali. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto mensile di Assoreti, l’associazione che rappresenta le banche-rete, guidata da Marco Tofanelli. Raccolta mensile si conferma in crescita. Le Reti di consulenza finanziaria hanno realizzato a marzo una raccolta netta di 6,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il mese precedente (+1%) ed in decisa crescita su anno (+23%).🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Reti di consulenza: marzo positivo con una raccolta di 6,6 miliardi Notizie correlate Risparmi: l’incertezza fa volare la raccolta delle reti di consulenza a 6,5 miliardiI contraccolpi associati alla crisi in Medioriente potrebbero aver impresso una spinta all‘attività consulenziale delle banche, che ha registrato un... ETF Europa, raccolta di marzo rallenta a 12,8 miliardi di dollariGli ETF domiciliati in Europa hanno registrato a marzo 2026 una raccolta netta di 12,8 miliardi di dollari, il dato più basso da marzo 2024. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consulenti finanziari, a marzo raccolta a 6,6 miliardi di euro: boom dei titoli di Stato; Consulenza finanziaria, marzo in forte crescita, 6,6 miliardi di raccolta; Banca Generali, la spinta alla crescita; Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security. Reti di consulenza, effetto Btp Valore sulla raccolta di marzo: sui titoli di Stato afflussi per quasi 4 miliardiGrazie al boom del titolo sovrano retail le associate di Assoreti resistono al primo mese di guerra in Iran e superano i 6,5 miliardi di raccolta totale. In attivo anche fondi comuni, gestioni e poliz ... milanofinanza.it Assoreti, raccolta netta pari a 6,6 miliardi a marzo(Teleborsa) - Le Reti di consulenza finanziaria hanno realizzato a marzo una raccolta netta di 6,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il mese precedente (+1%) ed in decisa accelerazione su ... finanza.repubblica.it Obiettivo 60 Reti di Trolese e Cocola playoff arriviamo #MagicaUnionAle - facebook.com facebook Serie A: Sassuolo-Milan 2-0. Reti di Berardi e Laurienté, espulso Tomori #ANSA x.com