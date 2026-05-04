“Fiocco rosa” per Valeria Di Felice della Di Felice Edizioni. È nato un primo volume Parole che rodono, progetto editoriale che, attraverso la sua pubblicazione aperiodica di volumi di approfondimento, affronta tematiche legate alla poesia di impegno civile. Il comitato scientifico è composto da Giovanna Albi, Silvia Elena Di Donato, Leandro Di Donato, Laura Margherita Di Marco, Andrea Giampietro, Simone Sibilio. Una bella squadra in campo senza riserve per un campionato che durerà negli anni a venire, ci auguriamo. – Poeti contro il colonialismo e il totalitarismo; il primo volume è uscito il 5 aprile scorso con un punto...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Resistenza

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Per il 25 Aprile mi sono regalato poesia. Ho ideato un progetto che ho chiamato RESISTENZE POETICHE e che trovate in questo link. Raccoglie le poesie delle ragazze e dei ragazzi che sono stati miei allievi quest’anno, ma che da qui in avanti sarà aperto a - facebook.com facebook