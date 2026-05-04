Re Carlo e Meghan Markle potrebbero incontrarsi presto in Inghilterra, segnando una possibile svolta nella loro relazione con la famiglia reale. Secondo fonti, la duchessa sarebbe pronta a fare un passo verso la riconciliazione, anche se i dettagli dell’eventuale incontro non sono stati confermati ufficialmente. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende dei membri della famiglia reale e dei loro rapporti pubblici.

Presto potrebbe avvenire un clamoroso colpo di scena nella faida infinita fra la famiglia reale e i duchi di Sussex. Secondo alcune fonti infatti Meghan Markle starebbe cercando a tutti i costi di organizzare un incontro con Re Carlo. Il suo scopo? Fare pace con il suocero dopo la fuga negli Stati Uniti con Harry e le tante accuse mosse alla Royal Family. Meghan Markle e il progetto di incontrare Carlo. Meghan Markle, come ben sappiamo, non mette piede in Gran Bretagna dal 2022. Presto però potrebbe tornare nel paese natale del Principe Harry per prendere parte ad un evento collegato agli Invictus Games che si terranno nel 2027 a Birmingham. Secondo quanto svelato da Express Uk, Meghan Markle starebbe progettando non solo di accompagnare Harry, ma anche di riavvicinarsi alla famiglia reale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle pronta a riconciliarsi con lui. “Lo incontrerà in Inghilterra”

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