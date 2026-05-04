Dopo i risultati di ascolto del fine settimana, Rai1 ha annunciato un cambio di programmazione. Lo show “Dalla Strada al Palco” e gli speciali delle “Teche” verranno spostati in un giorno diverso rispetto a quello attuale. La decisione riguarda le modalità di trasmissione e la collocazione nel palinsesto della rete, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa modifica.

Rai1, alla luce dei dati di ascolto del fine settimana, ha ufficialmente deciso di spostare la programmazione di “Dalla Strada al Palco” e degli speciali delle “Teche”. Partiamo dallo show di Carlo Conti che sabato scorso si è portato pericolosamente vicino agli “Amici” di Maria De Filippi con 2,7 milioni per lo show di Rai1 a fronte dei 2,9 del talent di Canale 5. Risultati impensabili che hanno ulteriormente ridotto il gap tra le ammiraglie. L’eccellente lavoro di squadra tra Conti e le generalesse del prime time Rai Milly Carlucci e Antonella Clerici che hanno tenuto acceso sempre il sabato sera come non avveniva da tanti anni non poteva essere sprecato.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1 HA DECISO: DALLA STRADA AL PALCO E LE DOPPIE TECHE CAMBIANO GIORNO

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