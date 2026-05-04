Da martedì 5 maggio, Raffaella Reggi prenderà il microfono per commentare gli Internazionali BNL d’Italia, evento di apertura di una serie di cinque mesi di tornei di tennis. La voce di Sky Sport, nota per il suo modo di trasmettere le emozioni delle partite, si concentrerà su trasmettere le sensazioni legate ai momenti più belli e di maggiore tensione sul campo. La sua presenza accompagnerà gli appassionati nel racconto di questa prima tappa stagionale.

Tutto questo nel momento d’oro dello sport italiano, con Jannik Sinner che a Madrid è diventato il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, in un match che ha raccolto 1 milione 244 mila spettatori e il 12,7% di share. «Da 25 anni sono a Sky e adesso stiamo vivendo un momento fantastico, più che d'oro. Come mai successo in tutti questi anni. Tutte le settimane abbiamo le soddisfazioni di poter essere dall'altra parte e commentare queste gesta di ragazzi di cui vediamo settimanalmente i miglioramenti e magari anche le difficoltà. Sei lì a testimoniare, a portare la tua voce nelle case con il tuo stile di commento e cercare di far capire anche quello che è il momento e far capire anche le emozioni che vivo io in prima persona nel commentare questi grandi risultati».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Raffaella Reggi, voce del tennis di Sky Sport: «Cerco di trasferire le emozioni di un colpo bello e dei momenti di alta tensione»

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