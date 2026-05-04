Mamma Anna ha raccontato il suo dolore, un dolore che definisce “strazio così normale”. Le sue parole riflettono una realtà spesso invisibile, fatta di momenti difficili che si ripetono senza clamore in un mondo che sembra concentrato su concetti come resistenza e resilienza. In un contesto in cui si cerca di dominare ogni aspetto della vita, la sua testimonianza si distingue per la semplicità con cui descrive un dolore che, purtroppo, accomuna molte persone.

"Le cose sono andate così", sono parole ormai insolite in un mondo insediato da termini come resistenza e resilienza, con un'umanità persuasa di poter controllare l'universo intero nella convulsa ricerca di onnipotenza. Eppure sono queste le parole che la mamma di Alex Zanardi ha ripetuto come un mantra a poche ore dalla morte del suo "dolcissimo figlio". Anna, che probabilmente ha regalato ad Alex non solo il sorriso con gli occhi buoni ma molto altro, ha anche detto che è stanca. E ha ragione, sopravvivere alla morte di un figlio è senza dubbio l'esperienza più straziante e innaturale, quella che spezza l'ordine di successione della vita....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quello strazio così "normale" di mamma Anna

The Secret Cult Leader Of Marietta Georgia: Mother Anna

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