Nella puntata di Belve Crime è stata presente come ospite Katharina Miroslawa, coinvolta nel procedimento legale relativo all’omicidio dell’uomo noto come Carlo Mazza. Durante l’intervista sono stati toccati dettagli riguardanti il suo ruolo e alcuni oggetti trovati in suo possesso, tra cui un costume da bagno rinvenuto in una valigia. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora aperto.

Domani 5 maggio iniziaBelve Crime.Francesca Fagnaniintervisterà personaggi che provengono dalla cronaca nera e, per la prima puntata, ci saranno:Katharina Miroslawa, Roberto Savi, Rina Bussone. Stando alle prime anticipazioni a Belve Crime Katharina sosterrà con convinzione la propria innocenza, come ha sempre fatto. Lei è nata in Polonia e si è trasferita negli anni ’80, dove lavorava come ballerina di nightclub e figura di spicco della nightlife dell’epoca. La sua storia è entrata nella cronaca nera quando è stata accusata dicomplicità morale nell’omicidio dell’amante Carlo Mazza, imprenditore parmense ucciso nel 1986. Il caso, segnato da colpi di scena, fughe, arresti e processi ripetuti, è diventato uno dei più seguiti dell’epoca, mescolando glamour, gelosie, interessi economici e una forte esposizione mediatica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve Crime, Katharina Miroslawa e quel costume da bagno in valigia

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Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata - facebook.com facebook

Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. #BelveCrime x.com