Quasi un centinaio di annunci di lavoro | 326 posti disponibili aperti anche corsi per giovani
Nel territorio di Brindisi, quasi un centinaio di annunci di lavoro offrono complessivamente 326 posti disponibili, secondo i dati del 17esimo report settimanale di ARPAL Puglia. Sono stati aperti anche corsi di formazione rivolti ai giovani, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. La situazione occupazionale si mantiene attiva e in evoluzione, con diverse opportunità per chi cerca un’occupazione.
BRINDISI - Il panorama occupazionale nel territorio brindisino si conferma dinamico e ricco di opportunità secondo i dati del 17esimo report settimanale elaborato dall'Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia. Il documento attesta la presenza di 97 annunci di lavoro attivi, corrispondenti a ben 326.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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