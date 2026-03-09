Offerte di lavoro nel Brindisino | 85 annunci attivi per un totale di 503 posti disponibili

Nel Brindisino sono attualmente disponibili 85 annunci di lavoro attivi, che complessivamente offrono 503 posti. Il nono report settimanale, realizzato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, fornisce i dettagli aggiornati su queste opportunità occupazionali. Il documento è consultabile online e permette di conoscere le offerte presenti sul territorio in modo diretto e puntuale.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione. Al secondo posto si colloca il settore marketing BRINDISI - Il nono report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, visionabile al seguente link https:rb.gyn66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 85 annunci attivi, per un totale di 503 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio. A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 327 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto commercio con 17 posizioni aperte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

