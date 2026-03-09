Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 9 marzo 2026

Stasera, 9 marzo 2026, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione prevede interventi di vari ospiti e approfondimenti su temi attuali. La puntata si presenta come un appuntamento fisso della programmazione serale, con discussioni incentrate su argomenti di attualità e reportage. La trasmissione è trasmessa regolarmente ogni lunedì sera.

. Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, il conflitto in Iran, i risvolti politici in Italia e la tensione a Cipro, con aggiornamenti costanti dal Medio Oriente. A fare il punto sulla strategia militare, il generale David Petraeus, ex direttore della Cia. 🔗 Leggi su Tpi.it

