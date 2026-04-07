Al via la campagna di esenzioni ticket per il reddito
È stata avviata ufficialmente la procedura per richiedere le esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per il 2026, riservata ai cittadini con determinati requisiti di reddito. La campagna permette di presentare le domande per ottenere l’esenzione, che riguarda le spese sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale. Le modalità di presentazione delle richieste sono state rese note dalle autorità competenti.
Parte ufficialmente la campagna per il rilascio delle esenzioni dal ticket sanitario per reddito relativa all’anno 2026. L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’Asl Caserta e i Comuni dell’Ambito territoriale C06, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai benefici per i cittadini, in particolare per le fasce più deboli della popolazione. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dei servizi di prossimità e nella tutela del diritto alla salute, garantendo un accesso più equo alle prestazioni sanitarie. “Con questa campagna - dichiara il presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra, delegato alla Sanità - vogliamo essere concretamente vicini ai cittadini, soprattutto a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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