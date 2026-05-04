Quali sono i migliori campeggi dell' Alto Piemonte? Arriva la certificazione che premia l' ospitalità

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con l'Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart), ha annunciato un bando dedicato ai campeggi delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbania. L’obiettivo è assegnare un marchio di qualità che riconosca l’ospitalità offerta in queste strutture. La certificazione intende valorizzare le strutture ricettive della zona e favorire la promozione turistica locale.

Un marchio di qualità anche per i campeggi dell'Alto Piemonte. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con l'Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart), ha aperto un bando rivolto ai campeggi delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbania.Con la.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Sanità, quali sono i 13 migliori ospedali dell’Emilia-Romagna secondo Newsweek: la classificaBologna, 26 febbraio 2026 — L’Emilia-Rom a gna si conferma terra di eccellenze sanitarie: ben 13 ospedali della regione figurano nella classifica... La Camera di Commercio dell'Alto Piemonte salva l'AlpàaaL'Alpàa, la grande manifestazione di musica e non solo che si svolge ogni estate a Varallo Sesia e che attira migliaia di persone provenienti da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Età media, immigrazione, natalità: Cuneo è diversa dal Piemonte; Mare&Mosto 2026 a Genova: vino, olio e la sfida per il Miglior Sommelier di Liguria; Nel 2026 i lavori più pagati in Italia: la classifica per professione, settore e regione. Quali sono i migliori campeggi dell'Alto Piemonte? Arriva la certificazione che premia l'ospitalitàAl via il bando della Camera di Commercio. Come i camping possono ottenere la certificazione Ospitalità Italiana ... novaratoday.it Questi sono i migliori vini del Piemonte selezionati da Bibenda 2025È la terra delle Langhe, di sinuose colline e vigneti coltivate alle spalle del Monte Rosa, di straordinari vini fermi da grandi monovitigno nonché di vivaci bollicine degli aromatici Moscato e ... greenme.it Uno sperone granitico a 638 metri sul lago, secoli di storia, arte barocca e un panorama che abbraccia il Cusio intero: il santuario più iconico della sponda occidentale. C’è un luogo sull’Alto Piemonte dove la roccia e la fede si fondono in un paesaggio unico. I - facebook.com facebook #assunzioni, alla #Cameradicommercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte aperti tre nuovi #bandi di concorso per l’inserimento di figure professionali nell’area istruttori. Candidature entro lunedì 4 maggio. Ulteriori info su unioncamere.gov.it/sistema-camera… x.com