Secondo fonti dei servizi di intelligence, il presidente russo si troverebbe in uno stato di crescente diffidenza. Si dice che sia diventato più paranoico e che abbia adottato abitudini e ritmi strettamente legati alla tutela della propria sicurezza. Questi cambiamenti sarebbero evidenti nel suo comportamento e nelle sue decisioni recenti. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora riguardo a questa situazione.

Un presidente russo sempre più paranoico e schiavo di ritmi e consuetudini volti a tutelare la sua sicurezza. Non sono termini esagerati per descrivere la situazione raffigurata dall’inchiesta dal giornalista della Cnn Nick Paton Walsh, che ha avuto accesso al rapporto confidenziale prodotto da una non meglio definita agenzia di intelligence europea, che l’avrebbe poi fornito ad alcune testate occidentali. Le informazioni contenute nel report evidenzierebbero come Vladimir Putin avrebbe rafforzato in modo significativo le proprie misure di sicurezza personale, secondo una logica al limite dell’ossessivo: controlli doppi per chiunque entri in contatto con il presidente, limitazioni drastiche all’uso di dispositivi connessi a Internet e sorveglianza estesa persino alle abitazioni dello staff più vicino.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Putin sarebbe rinchiuso in una spirale della diffidenza. Parola dei servizi

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