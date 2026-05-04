Pronostico Everton-Manchester City | la prova del 9

Lunedì si disputerà la partita tra Everton e Manchester City, valida per la trentacinquesima giornata di Premier League. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà in campo le probabili formazioni delle due squadre, con l’allenatore del City deciso a mantenere alta la concentrazione. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Everton-Manchester City è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Guardiola non molla. Non vuole farlo. Si può giocare la vittoria della Premier League. E l’Arsenal ha vinto sabato scorso, quindi ha un poco allungato. Arteta ha detto che guarderà la partita. E cercherà di gufare, non riuscendoci. Sono otto le vittorie di fila che il Manchester City ha piazzato sul campo dell’Everton. Una specie di routine per Guardiola, che sa benissimo che, questa partita, potrebbe decidere la stagione. Dal proprio canto incontrerò un Everton che ha mollato la presa:...🔗 Leggi su Ilveggente.it

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This Is a MUST-WIN! How Manchester United can Beat Everton Away | Tactical Breakdown and Analysis

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