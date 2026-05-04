Pronostico Chelsea-Nottingham Forest | i pensieri sono all’Europa

Lunedì si disputa la partita tra il Chelsea e il Nottingham Forest, valida per la trentacinquesima giornata di Premier League. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e sono già state diffuse le probabili formazioni delle due squadre. Tra gli elementi analizzati, ci sono stati alcuni segnali che fanno ritenere possibile una vittoria da parte del Chelsea.

Chelsea-Nottingham Forest è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Ci sono diversi fattori che ci spingono a dire che il Chelsea si possa prendere questa vittoria. Il primo: i Blues hanno ritrovato un po’ di entusiasmo la scorsa settimana vincendo la semifinale di Fa Cup contro il Leeds. E quindi, vuoi o non vuoi, i londinesi hanno la possibilità di vincere un titolo. Poi c’è da dire che il Nottingham, nel corso della settimana, ha avuto un impegno complicato contro l’Aston Villa in semifinale di Europa League. La vittoria per uno a zero permette di pensare al ritorno con un certo ottimismo, se la vogliamo leggere in questo modo, e quindi pensare di andare in finale, dopo una stagione complicata, è un pensiero che stuzzica.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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