Martedì si disputa la semifinale della Coppa di Turchia tra Besiktas e Konyaspor. La partita rappresenta l’ultimo obiettivo rimasto per il Besiktas, il quale ha eliminato tutte le altre competizioni. La sfida si svolge in un contesto di qualificazione diretta e sarà visibile attraverso canali sportivi dedicati. Entrambe le squadre si preparano per questa occasione con formazioni e strategie specifiche.

Besiktas-Konyaspor è la semifinale della Coppa di Turchia e si gioca martedì. Dove vederla, formazioni e pronostico Ai bianconeri del Besiktas è rimasto solamente questa manifestazione, la Coppa di Turchia. Ed è una semifinale che sulla carta non si preannuncia complicata per i padroni di casa, che se la possono prendere contro un Konyaspor che in classifica, in campionato, è nono, e che nei due incontri di questa stagione ha sempre perso contro il Besiktas. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quattro risultati utili nelle ultime cinque partite sono un bottino importante per la truppa di casa, che in campionato, nelle ultime due giornate, non può in nessun modo migliorare la propria posizione in classifica.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Besiktas-Konyaspor: l’ultimo obiettivo rimasto

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