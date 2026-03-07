Sabato alle 18:00 si gioca la partita tra Besiktas e Galatasaray, valida per la venticinquesima giornata di Super Lig. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e coinvolge due squadre che cercano di mantenere l’imbattibilità. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per analizzare l’andamento di questa gara.

Besiktas-Galatasaray è una partita valida per la venticinquesima giornata di Super Lig e si gioca sabato alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. In questo weekend il Besiktas sarà arbitro dell’avvincente lotta per il titolo tra le altre due storiche squadre di Istanbul, Galatasaray e Fenerbahçe, ospitando i giallorossi, primi in classifica, al Tupras Stadyumu. Osimhen e compagni nelle scorse settimane hanno respinto l’assalto dei rivali storici, che nel momento più propizio per l’eventuale sorpasso si sono arenati pareggiandone due di fila. Ora il Galatasaray è primo con 4 punti di vantaggio sul... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Besiktas-Galatasaray: l’imbattibilità resta intatta

