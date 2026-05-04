Nella trentunesima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Ittihad e Al Kholood. La partita si svolge dopo che, lo scorso 18 marzo, l’Al Kholood ha eliminato a sorpresa l’Al Ittihad ai rigori nella King Cup. Ora le due squadre si ritrovano in campionato, con i tifosi che attendono di vedere se la vittoria dell’Al Kholood rappresenta un nuovo capitolo o solo un episodio isolato.

Al Ittihad-Al Kholood è una partita valida per la trentunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Il 18 marzo scorso, in maniera anche del tutto inaspettata, l’Al Kholood, dopo i calci di rigore, ha eliminato dalla King Cup l’Al Ittihad. Sì, questo è il momento della rivincita per i gialloneri, anche se oggettivamente ha poco valore. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Però un pizzico di voglia ci sarà, nonostante pure la classifica per i padroni di casa non sia delle migliori. Fuori da ogni gioco per la vittoria finale del campionato, l’obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione anche se alla fine ci saranno molti e molti rimpianti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Ittihad-Al Kholood: la rivincita è di poco valore

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