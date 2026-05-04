Domani si gioca la partita tra Siviglia e Real Sociedad, considerata da molti come uno degli eventi più importanti della stagione per i padroni di casa. Si tratta di un match che potrebbe influenzare significativamente il cammino del Siviglia, con alcuni giocatori indicati come possibili protagonisti in base alle statistiche sulle azioni offensive e sui tiri in porta. La sfida si presenta come una delle più attese del campionato.

Pronostici Siviglia-Real Sociedad: per i padroni di casa è la partita che vale la stagione. Ecco gli uomini che possono essere decisivi La partita dell’anno, o quasi, per il Siviglia. Che vincendo contro la Real Sociedad che ormai da chiedere al proprio campionato non ha praticamente nulla, uscirebbe dalla zona rossa della classifica e respirerebbe un po’ per questa parte finale di stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Motivazioni enormi per gli andalusi, nessuna per i baschi: vincendo la Coppa del Re si sono conquistati un posto nella prossima Europa League e il quinto posto che, alla Spagna, potrebbe garantire la Champions, è troppo lontano per pensarci.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Siviglia-Real Sociedad: marcatore e tiri in porta

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