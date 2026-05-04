Pronostici Chelsea-Nottingham Forest | marcatore e tiri in porta

Nella prossima sfida tra Chelsea e Nottingham Forest, le due squadre si affrontano in un match che potrebbe influenzare la loro posizione in classifica. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti importanti, con attenzione alle possibili scelte in attacco e alle occasioni di tiro in porta. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con i giochi ancora aperti per entrambe.

Pronostici Chelsea-Nottingham Forest: una partita che ha un valore importante per entrambe le formazioni. Ecco gli uomini decisivi Da un lato il Chelsea, dopo aver conquistato la finale di Fa Cup, vuole tornare a vincere in campionato. Dall’altro il Nottingham Forest deve per forza di cose fare punti nonostante giovedì prossimo si giochi la gara di ritorno contro l’Aston Villa per accedere alla finale di Europa League. Ma la salvezza non è semplice, soprattutto dopo la vittoria del Tottenham. Ma i Blues hanno avuto più tempo per preparare la partita, hanno un certo entusiasmo perché si devono giocare una finale, ma soprattutto hanno bisogno di rientrare nelle zone che contano della classifica per un posto europeo nel prossimo anno.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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