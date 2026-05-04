Progetto civico e 5 Stelle Fede presenta i suoi | Al lavoro per l’unità

Si è conclusa la fase di presentazione delle liste di sostegno a Giorgio Fede, coinvolgendo il Movimento 5 Stelle, partito con cui ha una lunga storia politica, e il Progetto Civico Sambenedettese, collegato al candidato sindaco. Entrambe le formazioni hanno ufficializzato il loro appoggio al candidato, in vista delle prossime elezioni amministrative. Le presentazioni sono avvenute nel rispetto delle procedure previste e con la partecipazione di rappresentanti delle liste.

Si è chiuso il giro di presentazione del sostegno a Giorgio Fede con le due liste più direttamente legate alla sua figura: il Movimento 5 Stelle, suo storico partito, e il Progetto Civico Sambenedettese, la lista collegata al candidato sindaco. Fede ha rivendicato il percorso costruito dalla coalizione di centrosinistra insieme ai 5 Stelle sottolineando come San Benedetto sia, in questa tornata elettorale, il comune principale a livello nazionale in cui la coalizione del centrosinistra viene guidata da un pentastellato. "Affrontiamo questa sfida con serenità, perché tutto quello che stiamo facendo è frutto di un lavoro lungo e complesso che ci ha portato a riuscire a lavorare con una unità non comune".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Progetto civico e 5 Stelle. Fede presenta i suoi: "Al lavoro per l’unità" Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Di Rosa presenta la squadra di governo, primo passo del progetto civicoSabato 7 marzo alle 11, nella sala riunioni della segreteria del candidato sindaco in via Manzoni 161, Giuseppe Di Rosa presenterà parte della... Domenica al Planetario Civico per scoprire la vita delle stelleUna conferenza con laboratorio dedicata ai bambini curiosi che vogliono esplorare il ciclo di vita delle stelle, da quando nascono come piccole... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Progetto civico e 5 Stelle. Fede presenta i suoi: Al lavoro per l’unità; Gori lascia il Movimento 5 Stelle: Scelta ponderata, avanti con un progetto civico indipendente; No alle liste bloccate: Progetto Civico Italia lancia la campagna e presenta i nuovi circoli a Rieti; L’invenzione di Silvia Salis. Progetto civico e 5 Stelle. Fede presenta i suoi: Al lavoro per l’unitàSan Benedetto, ultime presentazioni per il candidato sindaco del campo largo: A testa bassa sul programma, non dobbiamo vincere ma governare. ilrestodelcarlino.it Progetto Civico Sambenedettese con Fede: Non dobbiamo vincere, ma governareIl candidato sindaco apre la presentazione della lista, poi Ruggieri richiama unità, programma e percorso politico costruito attorno alla coalizione ... lanuovariviera.it Sant'Anastasia OGGI. . Presentazione della lista "Progetto Civico Italia - Sant'Anastasia" Susy Rea candidata al consiglio comunale con Mariano Caserta Sindaco. - facebook.com facebook Onorato: “Nominato coordinamento provinciale Rieti di Progetto Civico Italia” x.com