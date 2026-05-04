Princess Eugenie aspetta il terzo figlio | l'annuncio arriva mentre il padre Andrew è sotto inchiesta

Princess Eugenie ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio attraverso una foto dell’ecografia condivisa sui social. L’annuncio arriva mentre il padre della principessa è coinvolto in un procedimento legale. La coppia ha pubblicato lo scatto sui propri canali ufficiali, senza fornire ulteriori dettagli sul momento. La notizia è stata diffusa in un periodo caratterizzato da diverse vicende legali legate alla famiglia reale.