Princess Eugenie aspetta il terzo figlio | l'annuncio arriva mentre il padre Andrew è sotto inchiesta
Princess Eugenie ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio attraverso una foto dell’ecografia condivisa sui social. L’annuncio arriva mentre il padre della principessa è coinvolto in un procedimento legale. La coppia ha pubblicato lo scatto sui propri canali ufficiali, senza fornire ulteriori dettagli sul momento. La notizia è stata diffusa in un periodo caratterizzato da diverse vicende legali legate alla famiglia reale.
Princess Eugenie e Jack Brooksbank aspettano il terzo figlio e mostrano la foto dell'ecografia sui social. La notizia arriva mentre il padre Andrew è al centro dello scandalo Epstein.🔗 Leggi su Fanpage.it
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