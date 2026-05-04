Primissimo Piano Pasolini Maria Callas e l’amore | spettacolo al Matta

Venerdì 8 maggio, allo Spazio Matta, sarà presentato lo spettacolo “Primissimo Piano. Pasolini, Maria Callas e l’amore”. L’evento, scritto da Mauro Morelli e diretto da Milo Vallone con l’assistenza di Claudia D’Antonio, si concentrerà su temi legati alle figure di Pasolini e Maria Callas, esplorando aspetti legati all’amore. La rappresentazione si svolgerà nello spazio dedicato alla cultura e all’arte del teatro.

Venerdì 8 maggio allo Spazio Matta andrà in scena lo spettacolo “Primissimo Piano. Pasolini, Maria Callas e l’amore” di Mauro Morelli con la regia di di Milo Vallone, assistente alla regia Claudia D’Antonio. L’evento rientra nella rassegna “Matta in scena”, edizione 2026, sezione teatro, curata.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Maria Callas e Pasolini: "Il tributo a due giganti: l’amore ha mille sfumature"Donna Elvira, Donna Anna, Anna Bolena ogni ruolo che interpreta conferma l’immane talento di Carmela Remigio e la sua capacità di lettura del... Leggi anche: ’Cronaca di un amore’. A Piacenza l’opera su Callas e Pasolini Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Primissimo Piano porta Pasolini e Maria Callas sul palco del Matta; Primissimo Piano a Pescara per Matta in scena 2026; Lega Avezzano, il 4 maggio tavola rotonda sul futuro della città; Pescara, la Filovi supera quota 8.000 passeggeri in un solo giorno. PRIMISSIMO PIANO. PASOLINI, MARIA CALLAS E L’AMORE - facebook.com facebook Il #17aprile 2014 moriva #GabrielGarciaMarquez. Esponente di primissimo piano del Realismo magico, descrive un mondo in cui la magia è parte naturale della vita. "Gabo" con la sua prosa essenziale venata di amara ironia ha raccontato eroi anonimi, sosp x.com