Durante il ponte del Primo Maggio, la riviera è stata presa d’assalto da numerosi visitatori, con gli alberghi che hanno registrato il tutto esaurito. La località di Cesenatico, in particolare, ha visto un afflusso considerevole di turisti, segnando un avvio di stagione con un’intensa attività ricettiva. La giornata ha portato anche le prime tintarelle al sole, mentre le strutture ricettive hanno registrato una forte richiesta di sistemazioni.

Cesenatico (Forlì-Cesena), 4 maggio 2026 – Il ponte del Primo Maggio ha portato in riviera tantissimi turisti. A Cesenatico erano aperte 225 delle 300 strutture ricettive presenti sul territorio. Federalberghi: “Ponte molto positivo, siamo fiduciosi per l’estate”. A differenza del fine settimana precedente è stato un ponte vero, in quanto il festivo è caduto di venerdì, ma sulla costa molti vacanzieri si sono già iniziati a vedere da giovedì, quindi parliamo di quattro giorni e questo è stato un toccasana per molte attività turistiche, come sottolinea Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi: “Il bilancio di questo Primo Maggio è molto positivo e le previsioni sono state rispettate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima tintarella e alberghi sold out, ponte da incorniciare in riviera

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