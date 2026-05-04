Prima le urla poi i controlli e l’odore acre di droga nascosta nella lavatrice

Nella giornata di oggi sono state eseguite ispezioni che hanno portato all’arresto di una persona, trovata in possesso di più di 330 grammi di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico, uno storditore elettrico e un coltello a farfalla con lama lunga 13,5 centimetri. Le operazioni sono iniziate con urla e richieste di spiegazioni, seguite dai controlli accurati. Un odore forte di droga proveniva da una lavatrice nascosta in casa.

Un arresto e il sequestro di oltre 330 grammi di droga, un bilancino elettronico di precisione, uno storditore elettrico e un coltello a farfalla con lama da 13,5 centimetri. È questo l’esito di un intervento dei carabinieri di Riva del Garda che nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo del.🔗 Leggi su Trentotoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Incendio nella notte nell'appartamento di un palazzo, fumo denso e odore acre: inquilini evacuati Lite condominiale a Muggiò: odore droga rivela serra nascostaUn litigio di condominio a Muggiò ha portato alla scoperta di un’operazione di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Brigata Ebraica prima in testa al corteo e poi espulsa. Tutti gli errori nella gestione della piazza; Caos davanti alla stazione. Urla, spintoni e pugni. Rissa tra dieci persone; Studio Aperto: Uccisa a Foggia, confessa il marito Video; Litigano per la droga, lei accoltella il convivente. Salvo in extremis. Femminicidio a Foggia, il racconto dei vicini: Prima le urla, poi gli spari. Siamo sotto shockLa mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell'appartamento accanto al ... immediato.net Caos davanti alla stazione. Urla, spintoni e pugni. Rissa tra dieci personeI fatti nel pomeriggio di martedì, una residente riprende tutto col cellulare. La lite tra alcune persone, poi se ne aggiungono molte altre. Attimi di paura. ilrestodelcarlino.it Calendario Pirelli 2027, si scatta in India. E per la prima volta con due fotografi: Sølve Sundsbø e Avani Rai x.com Ambra Angiolini racconta per la prima volta la sua prima notte con Francesco Renga: “mi giro ed era in mutande, poi ho capito cosa voleva mostrarmi”. Un ricordo intenso dei loro inizi insieme - facebook.com facebook