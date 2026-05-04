Le forze dell’ordine hanno fermato una persona in possesso di più di 330 grammi di sostanze stupefacenti, trovate nascosta all’interno di una lavatrice. Durante le operazioni sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, uno storditore elettrico e un coltello a farfalla con una lama di 13,5 centimetri. L’arresto è stato accompagnato da momenti di tensione e urla, prima di procedere ai controlli e all’identificazione.

Un arresto e il sequestro di oltre 330 grammi di droga, un bilancino elettronico di precisione, uno storditore elettrico e un coltello a farfalla con lama da 13,5 centimetri. È questo l’esito di un intervento dei carabinieri di Riva del Garda che nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo del.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Prima le urla, poi i controlli e l’odore acre di droga nascosta nella lavatrice; Brigata Ebraica prima in testa al corteo e poi espulsa. Tutti gli errori nella gestione della piazza; Caos davanti alla stazione. Urla, spintoni e pugni. Rissa tra dieci persone; Viareggio, accoltella la coinquilina: sangue e tanta paura tra due donne.

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