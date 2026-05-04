Previsioni meteo per Avellino – 5 maggio 2026

Il 5 maggio 2026 ad Avellino si prevede un aumento delle nuvole durante la giornata, con deboli piogge nel pomeriggio. In serata sono attese schiarite. La temperatura massima è di zero gradi, mentre quella minima si aggira intorno allo zero. Le condizioni meteorologiche indicano una giornata caratterizzata da piovaschi leggeri e successivi miglioramenti del cielo.

Ad Avellino, il 5 maggio 2026, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 25 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 28 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 30 aprile 2026. Meteo, perturbazione in avvicinamento: le previsioni del 4-5 maggioSi apre una fase molto variabile e a tratti perturbata per il Centro-nord. Ai margini il Sud con venti meridionali e rialzo termico. Le previsioni meteo del 4-5 maggio ... meteo.it Meteo CAMPANIA - Previsioni fino a 15 giorniGiovedì, tempo a tratti instabile. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata con precipitazioni irregolari possibili ovunque. Nel pomeriggio il tempo migliorerà con ampi spazi soleggiati. Temp ... ilmeteo.it Previsioni Meteo Calabria e Sicilia, arriva il grande caldo: l’assedio dello Scirocco apre le porte all’estate africana - facebook.com facebook Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. meteo.ansa.it x.com