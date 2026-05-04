Prato trionfo di tecnica e rispetto al gala Mal di Testa

A Prato si è tenuto il gala Mal di Testa, organizzato dal Team Kai Muay, che ha visto protagonisti atleti di diverse discipline. Durante l’evento, sono stati messi in mostra momenti di grande tecnica e rispetto tra i concorrenti, con incontri che hanno alternato combattimenti intensi a gesti di cortesia. L’evento ha raccolto diverse discipline, evidenziando la cura con cui gli atleti hanno affrontato la tensione tra competizione e rispetto reciproco.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito gli atleti la tensione tra combattimento e rispetto?. Quali discipline hanno reso così tecnico il gala del Team Kai Muay?. Perché il presidente Bertoglio ha dato più valore al coraggio che ai risultati?. Come influirà questo successo sulla rete delle società sportive pratesi?.? In Breve Evento svoltosi domenica 02 maggio 2026 a Prato con tre discipline diverse.. Il presidente Alessandro Bertoglio ha ringraziato il fotografo Lorenzo Tordini per i servizi.. La competizione ha coinvolto diverse società sportive locali per promuovere l'aggregazione territoriale.. Il modello del Team Kai Muay punta sulla crescita pedagogica dei giovani atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, trionfo di tecnica e rispetto al gala Mal di Testa Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate FX Italian Series, Carofano orgoglio sannita: trionfo di grinta e talento al Gala di SanremoTempo di lettura: 2 minutiNella splendida cornice del Victory Morgana, teatro del Gala conclusivo della FX Italian Series, si accendono i riflettori... Palermo, 17enne va al pronto soccorso lamentando mal di testa, gli trovano un proiettile nel cranioUn ragazzo di 17 anni si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per una persistente emicrania.