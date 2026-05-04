Prato | 5 giorni di street food e birra al Mercato Nuovo

A Prato si svolge un evento di cinque giorni dedicato allo street food e alla birra al Mercato Nuovo. Durante questa manifestazione, sono presenti numerose bancarelle che offrono specialità regionali abbinate a birre artigianali di varia provenienza. L'iniziativa coinvolge diversi operatori locali e mira a promuovere le produzioni gastronomiche e le bevande artigianali del territorio. La manifestazione si svolge nel cuore del centro storico, attirando visitatori e residenti.

? Cosa scoprirai Quali specialità regionali troverai abbinate alle diverse birre artigianali?. Come faranno i mercatini locali a sostenere l'economia della piazza?. Perché gli organizzatori hanno deciso di eliminare i grandi concerti live?. Dove potrai portare i bambini per farli divertire in sicurezza?.? In Breve Evento dal 13 al 17 maggio con aperture serali dalle 18:00 alle 24:00.. Area dedicata con gonfiabili e giostre per il divertimento dei bambini.. Mercatini di artigianato locale integrati per sostenere i produttori del territorio.. Contatto diretto per informazioni tramite WhatsApp al numero 331 4417741.. Dal 13 al 17 maggio la piazza del Mercato Nuovo a Prato ospiterà l’edizione Street Food di Prato a Tutta Birra, un evento gastronomico che durerà cinque giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato: 5 giorni di street food e birra al Mercato Nuovo 25 Indonesian Street Foods in North Sumatra - BEST Batak Food + CRAZY Tribal Market + #1 BBQ Pork Notizie correlate MareBirra 2026, a Vietri sul Mare quattro giorni tra birra, musica e street foodÈ partito il conto alla rovescia per MareBirra 2026, l’evento che dal 7 al 10 maggio animerà Marina di Vietri con quattro giorni all’insegna della... Leggi anche: “Mercato europeo”, torna in prato della valle lo street food, i prodotti tipici, l’artigianato e non solo Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Nuove date per L'Europa in Prato, l'appuntamento di Fiva Confcommercio; Prato per un giorno capitale del commercio internazionale dice sì all’accordo Mercosur. Milano, inaugura il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in piazza Lima. Giorni e orariMilano, 28 marzo 2026 – Ci siamo. Oggi, sabato 28 marzo, a Milano ha aperto un nuovo Mercato Agricolo Coperto di Campagna Amica – Associazione degli agricoltori italiani. Si tratta di uno spazio ... ilgiorno.it