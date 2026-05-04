Polo universitario di Prato | più spazi per la didattica

Il polo universitario di Prato ha annunciato l’ampliamento degli spazi dedicati alla didattica. La presenza di nuove aule e ambienti di studio è prevista nel progetto, che mira a migliorare le strutture per studenti e docenti. L’intervento si inserisce in un piano di sviluppo della sede universitaria, con l’obiettivo di rendere più funzionali le attività accademiche. I lavori sono stati avviati nei primi mesi del 2026.

Prato, 4 maggio 2026 – Nuovi spazi per la didattica universitaria nel polo di Prato dell’Università di Firenze. Domani, martedì 5 maggio, saranno inaugurate due nuove aule ricavate all’interno dell’ex lanificio Mazzini, in via Bologna, a pochi passi da piazza dell’Università, sede della Fondazione PIN – Polo di Prato dell’Università di Firenze. L’inaugurazione è in programma alle 11 e vedrà la partecipazione della rettrice dell’Ateneo fiorentino Alessandra Petrucci, della presidente della Fondazione PIN Daniela Toccafondi e del direttore generale Marco Degli Esposti. Le due aule, da 60 e 84 posti, sono destinate ai corsi di laurea attivati a Prato (tra questi, Design Tessile e Moda, Economia Aziendale e Management, Ingegneria Informatica) e si collocano rispettivamente al piano terra e al primo piano dell’edificio riqualificato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polo universitario di Prato: più spazi per la didattica Notizie correlate Un nuovo ecosistema di inclusione a Casa GLO con più spazi, agricoltura sociale e fattoria didatticaNAPOLI – Trasformare uno spazio liberato dalla criminalità in un ecosistema di opportunità, autonomia e comunità, per raddoppiare i partecipanti alle... Polo di Tebano, tre milioni per la nuova cantina didatticaIl Polo vitivinicolo di Tebano, sulle prime colline tra Faenza e Castel Bolognese, si prepara ad accogliere la nuova cantina, attesa da anni. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Pistoia Essere Impresa: concluso il progetto per l’imprenditoria giovanile promosso dal Comune; Peretola, superato lo scoglio Ue Meno ostacoli per l’aeroporto. Polo universitario di Prato: più spazi per la didatticaMartedì 5 maggio taglio del nastro per due nuove aule in via Bologna. Si rafforza l’offerta formativa del polo ... lanazione.it L'Università di Firenze inaugura nuovi spazi per il Polo di PratoL’Università di Firenze inaugura due nuove aule, ospitate nell’ex Lanificio Mazzini, a Prato. Gli spazi, accolti nella struttura in via Bologna, si ... gonews.it Fittasi stanza a studente, zona polo universitario papardo (Messina) disponibile subito. Recidence di nuova costruzione, finemente arredato, con ampia veranda e posto auto. Appartamento vicino a fermata autobus e polo universitario. Per info , contattare il nu - facebook.com facebook 15 borse di studio per i nuovi studenti del Polo universitario grossetano: cerimonia in Comune - x.com