Politica affari e simbolo del lusso | il mega hotel abbandonato sarà una doppia Rsa

L'ex hotel President di Castel Mella, un tempo simbolo di lusso negli anni '80 e '90, è stato abbandonato dopo la crisi economica del 2009. In passato era frequentato da aziende, partiti politici e organizzato matrimoni eleganti. Oggi il complesso si presenta in stato di degrado, chiuso al pubblico e senza attività. Nei prossimi mesi, l'edificio verrà trasformato in una doppia residenza sanitaria assistenziale (RSA).

Da simbolo del lusso tra gli anni '80 e '90, a emblema dell'abbandono dopo la crisi economica del 2009: è la parabola dell'ex hotel President di Castel Mella, fino a 20 anni fa una vera e propria "Mecca" per aziende e partiti (ma anche per matrimoni sontuosi), ridotto a luogo proibito e decadente.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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