Ezequiel Schelotto si prepara a una nuova esperienza nel calcio: l’ex esterno diventa sia vice presidente che giocatore del FC Paradiso, club svizzero. La doppia veste lo vede impegnato in ruoli diversi all’interno della stessa squadra, con l’obiettivo di contribuire sia sul campo che nella gestione del team. La sua presenza rappresenta un aggiornamento importante per il club.

Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Leao furioso al momento della sostituzione: ecco cosa ha provocato la reazione del numero 10 rossonero! Il retroscena Lazio Milan, stop improvviso alla coreografia della Tribuna Tevere: ecco perché le autorità ne hanno vietato l’esposizione Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Cremonese, Nicola a rischio esonero?... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ezequiel Schelotto pronto a una nuova doppia avventura: sarà vice presidente e giocatore del FC Paradiso

Articoli correlati

Sanchez pronto per una nuova avventura: rivelata la prossima destinazione a sorpresa del cileno. Dove giocheràL’avventura europea di una delle leggende del calcio sudamericano potrebbe essere giunta al suo atto conclusivo.

Leggi anche: Una foto postata dal Forte Virtus Fc ha avviato una serie di voci su un possibile addio alla Romagna del vice presidente. Gli Emirati Arabi danno il ’benvenuto’ a Braida. Il Ravenna smentisce: "Falso, resta con noi»

Tutto quello che riguarda Ezequiel Schelotto

Schelotto torna in Italia: giocherà in Serie D con il BarlettaEzequiel Schelotto torna a giocare in Italia a distanza di 8 anni e lo farà in Serie D, con la maglia del Barletta. L’ex esterno di Inter e Atalanta tra le tante squadre è reduce dall’esperienza in ... gianlucadimarzio.com

Ezequiel Schelotto giocherà in Puglia. L'ex Inter ha firmato con un club di Serie DColpo a effetto del Barletta che, nelle prossime ore, annuncerà l'ingaggio dell'ex Inter Ezequiel Schelotto. Conta 155 presenze in A: l'esterno offensivo è reduce dall'esperienza nella B argentina, ma ... quotidianodipuglia.it