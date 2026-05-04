POC Per la scuola | fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola Ti aiutiamo a gestire i laboratori professionalizzanti

È stato annunciato un nuovo progetto che offre fino a 60 ore di consulenza personalizzata per le scuole, con l’obiettivo di supportarle nella gestione dei laboratori professionalizzanti. Queste attività richiedono competenze specifiche nei settori amministrativo, contabile e normativo, e il servizio mira a fornire assistenza mirata per ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti disponibili. La proposta si rivolge alle istituzioni scolastiche interessate a migliorare la gestione di queste risorse.

Gestire correttamente i finanziamenti per i laboratori professionalizzanti richiede competenze amministrative, contabili e normative sempre aggiornate. Con il nostro servizio di consulenza, Orizzonte Scuola affianca Dirigenti Scolastici, DSGA e team di progetto in tutte le fasi più delicate: dalla programmazione iniziale alla gestione delle procedure su MEPA, fino al collaudo, alla liquidazione e alla chiusura amministrativa. In regalo un abbonamento gratuito a “Gestire la scuola” o il rinnovo per un anno se sei già abbonato. Scopri i vantaggi degli abbonamenti Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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A #Liangshan, tre bambine di scuola elementare hanno trovato un bambino smarrito. Non hanno esitato: se lo sono, a turno, caricate sulla schiena e lo hanno portato alla stazione di polizia. Con l'aiuto degli agenti, il bambino è tornato a casa sano e salvo. #Si - facebook.com facebook

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