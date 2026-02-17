La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie

La newsletter di “Gestire la scuola” arriva alle 8 e 30 del mattino per aiutare dirigenti scolastici, collaboratori, DSGA e segreterie a rimanere aggiornati. La causa è il bisogno di ricevere notizie pratiche e tempestive direttamente in email. La consegna avviene dal lunedì al venerdì, con la possibilità di edizioni speciali anche nel fine settimana, così da offrire informazioni sempre utili per le attività quotidiane.

Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti quotidiani. Direttamente nella tua e-mail alle 8,30 del mattino: notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, gratuiti e per gli abbonati alla nostra rivista "Gestire la scuola".

