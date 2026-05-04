PNRR PON e PN 2021-27 | servizio di consulenza strategica e operativa per le scuole

Il governo ha avviato un servizio di consulenza strategica e operativa dedicato alle scuole, volto a supportare la gestione dei finanziamenti provenienti dal PNRR, dal PON e dalla nuova programmazione PN 2021-27. La richiesta di un presidio amministrativo, contabile e documentale si è resa più stringente per assicurare un utilizzo efficace di queste risorse. La nuova iniziativa mira a garantire un supporto concreto alle istituzioni scolastiche nell’ambito di queste procedure.

La gestione dei finanziamenti legati al PNRR, al PON e alla nuova programmazione PN 2021-27 richiede oggi un presidio amministrativo, contabile e documentale sempre più accurato. Le istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a realizzare le attività previste dai progetti, ma anche a garantire il pieno rispetto delle procedure, delle scadenze, delle piattaforme ministeriali e degli obblighi di rendicontazione. In regalo un abbonamento gratuito a “Gestire la scuola” o il rinnovo per un anno se sei già abbonato. Scopri i vantaggi degli abbonamenti Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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