Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha ricevuto più di 230 miliardi di euro dall’Unione Europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, una somma che rappresenta la più alta assegnazione mai concessa a uno Stato membro. La cifra evidenzia l’entità dell’investimento europeo nel progetto di ripresa economica e sociale del Paese, considerato un intervento di portata straordinaria.

Roma, 4 mar. (Labitalia) - “Il Pnrr è stato un'operazione straordinaria. L'Europa ha messo a disposizione oltre 230 miliardi per il nostro Paese, tra sovvenzioni e prestiti: la cifra più rilevante ricevuta da uno Stato membro. L'Italia ha saputo utilizzare in buona parte queste risorse, ma restano ancora interventi da completare che richiedono programmazione e tempi rapidi”. Così, ad AdnkronosLabitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil. Per Franzolini, “è fondamentale garantire il pieno mantenimento degli impegni di spesa e proseguire con il rafforzamento infrastrutturale, soprattutto nelle aree del Paese che ne hanno maggiore bisogno.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pnrr, Franzolini (FenealUil): "Operazione straordinaria, completare azioni"

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