Pluralismo religioso mons Ferretti | Non si perda l' umanità integrazione è un bene
Questa mattina, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia, si è tenuto un incontro importante dedicato alle politiche pubbliche sulla sicurezza e sul dialogo tra le religioni. L’evento ha visto la partecipazione di relatori e rappresentanti di diverse comunità religiose, che hanno discusso di come promuovere la convivenza pacifica e rispettosa tra le diverse fedi presenti nel territorio. Durante l’incontro sono state affrontate questioni legate all’integrazione e alle sfide del pluralismo religioso.
Questa mattina, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia, si è svolto un incontro di particolare rilevanza dedicato al tema delle politiche pubbliche della sicurezza e del dialogo interreligioso. L’iniziativa si inserisce nel dibattito contemporaneo su questioni sempre più.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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