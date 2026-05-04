Pluralismo religioso mons Ferretti | Non si perda l' umanità integrazione è un bene

Questa mattina, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia, si è tenuto un incontro importante dedicato alle politiche pubbliche sulla sicurezza e sul dialogo tra le religioni. L’evento ha visto la partecipazione di relatori e rappresentanti di diverse comunità religiose, che hanno discusso di come promuovere la convivenza pacifica e rispettosa tra le diverse fedi presenti nel territorio. Durante l’incontro sono state affrontate questioni legate all’integrazione e alle sfide del pluralismo religioso.