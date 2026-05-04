Playoff amari al Briamasco | il Trento lotta fino all’ultimo ma saluta la stagione

La stagione del Trento si conclude al Briamasco con una sconfitta nei playoff di Serie C. La squadra ha combattuto fino all'ultimo minuto, ma alla fine il risultato non è stato favorevole. I tifosi presenti hanno applaudito la squadra al termine della partita, che ha segnato la fine del cammino in questa fase della competizione. La squadra lascia il campo tra applausi e qualche rammarico per l'esito finale.

Si chiude tra applausi e rammarico la stagione del Trento, che al Briamasco vede interrompersi la propria corsa nei playoff di Serie C. Davanti al pubblico di casa, i gialloblù escono sconfitti per 2-1 contro una Giana Erminio concreta e cinica, capace di colpire nei momenti decisivi e di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Playoff al via: il Trento si gioca tutto al Briamasco contro la Giana Erminio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Playoff amari al Briamasco: il Trento lotta fino all’ultimo ma saluta la stagione; Playoff Serie C. Il Trento ora fa sul serio al Briamasco; Trento-Giana Erminio 1-2: diretta live e risultato finale | Serie C. Playoff amari al Briamasco: il Trento lotta fino all’ultimo ma saluta la stagioneSi chiude tra applausi e rammarico la stagione del Trento, che al Briamasco vede interrompersi la propria corsa nei playoff di Serie C. Davanti al pubblico di casa, i gialloblù escono sconfitti per 2- ... trentotoday.it Trento, playoff già finiti: Giana corsara al BriamascoSi interrompe subito a sorpresa e con grande amarezza la corsa dei gialloblu verso la serie B. 2 a 1 per la Giana al Briamasco ... rainews.it SERIE C - GIRONE C: IL QUADRO SI COMPONE! Il "Girone infernale" per la stagione 2026/27 inizia a prendere una forma definitiva. Tra promozioni storiche e verdetti amari dai playoff, ecco le ultime novità: BENVENUTO SAVOIA! Il Savoia do - facebook.com facebook #Cerignola fuori dai playoff, pari amaro a Crotone tra rimpianti e polemiche x.com