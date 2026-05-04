Playoff amari al Briamasco | il Trento lotta fino all’ultimo ma saluta la stagione

Da trentotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del Trento si conclude al Briamasco con una sconfitta nei playoff di Serie C. La squadra ha combattuto fino all'ultimo minuto, ma alla fine il risultato non è stato favorevole. I tifosi presenti hanno applaudito la squadra al termine della partita, che ha segnato la fine del cammino in questa fase della competizione. La squadra lascia il campo tra applausi e qualche rammarico per l'esito finale.

Si chiude tra applausi e rammarico la stagione del Trento, che al Briamasco vede interrompersi la propria corsa nei playoff di Serie C. Davanti al pubblico di casa, i gialloblù escono sconfitti per 2-1 contro una Giana Erminio concreta e cinica, capace di colpire nei momenti decisivi e di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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