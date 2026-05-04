Piogge attese sul Veneto e temperature in calo a partire da martedì

Da martedì, il Veneto sarà interessato da una serie di perturbazioni atmosferiche causate dall'avvicinamento di una depressione atlantica. Questa condizione porterà piogge nella regione e un calo delle temperature, mentre l’anticiclone che fino a ora ha dominato le condizioni meteorologiche si indebolisce. La presenza di impulsi perturbati deriva dal movimento della depressione verso l’Europa occidentale e il Nord Italia.

«Con l’indebolimento dell’anticiclone alle latitudini mediterranee, ne approfitterà una depressione atlantica per allungarsi verso l’Europa occidentale e il Nord Italia, pilotando una serie di impulsi perturbati che interesseranno anche il Veneto a partire da martedì». È Lorenzo Badellino.🔗 Leggi su Veronasera.it TGR Meteo | Veneto | 30 ottobre 2015 360p Notizie correlate Da lunedì cambia tutto: tornano piogge e temporali, temperature in caloGià nel corso di domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maltempo in arrivo sul Veneto: piogge diffuse da martedì, instabilità fino a mercoledì; Meteo Veneto: anticiclone in indebolimento, alcune piogge o temporali in arrivo in settimana con calo delle temperature. Torna il bel tempo per il Ponte del 1° maggio; Meteo Veneto – Tempo sereno per il lungo ponte del 1° maggio; Nuvole, piogge e temperature in calo. Ma per il ponte del 1° maggio torna il sole. Maltempo in arrivo sul Veneto: piogge diffuse da martedì, instabilità fino a mercoledìDopo un avvio di settimana ancora relativamente stabile, tra il 5 e il 6 maggio il tempo peggiora sensibilmente con precipitazioni, rovesci e possibili temporali. Temperature in calo e ritorno dell’in ... vicenzatoday.it Meteo Fvg e Veneto, svolta imminente: piogge e rovesci a Pasquetta poi cambia tuttoMeteo Fvg e Veneto per lunedì 20 aprile 2026: piogge, schiarite e tendenza della settimana regione per regione. nordest24.it Siamo alle soglie di un repentino cambiamento del tempo, con piogge attese nelle prossime ore, a cui seguirà crollo termico e rinforzo del vento. Dettagli nel nostro articolo - facebook.com facebook Dopo il vento secco da est, torna la pioggia da ovest. E in alcune zone sarà una notizia molto attesa. La prossima settimana sarà instabile già da lunedì, con piogge e temporali su molte zone del Centro-Nord e, a tratti, anche su alcune aree del Sud Italia. Son x.com