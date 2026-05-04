Piano casa | serve confronto con le città

L’Alleanza municipalista per il Diritto alla Casa ha chiesto un confronto con le città riguardo al piano casa recentemente approvato. La richiesta nasce dalla necessità di discutere le modalità di attuazione e di valutare l’impatto sul territorio urbano. La rete degli assessori e delle assessore coinvolti si propone di approfondire le implicazioni pratiche delle nuove norme. La proposta mira a creare un dialogo diretto tra le amministrazioni locali e i responsabili delle politiche abitative.

L’Alleanza municipalista per il Diritto alla Casa, la rete delle assessore e degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, di cui fa parte anche il Comune di Perugia attraverso l’assessora Costanza Spera, tra le promotrici e animatrici del percorso, prende atto dell’annuncio del nuovo Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri. "La casa è una condizione fondamentale di dignità, autonomia e sicurezza per le persone – afferma la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi –. Per questo guardiamo con attenzione al Piano Casa annunciato dal Governo e attendiamo di conoscerne il testo nel dettaglio. Il punto decisivo sarà capire...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Piano casa: serve confronto con le città" Milano, dibattito sindacati su contrattazione territoriale per una città a misura di chi ci lavora Notizie correlate Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: “Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagare”Secondo la premier Giorgia Meloni consentirà di “rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni”. Rete ospedaliera, Faraoni: "Serve un piano su misura, confronto ancora aperto con il ministero""Ancora una volta mi trovo a chiarire che il Ministero della Salute, nei suoi toni solitamente austeri, non ha espresso alcuna bocciatura della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piano Casa: 30 assessori chiedono confronto diretto con il governo; Piano Casa. Necessario confronto su risorse - CISL; Piano casa: serve confronto con le città; Emergenza abitativa, Funaro: Serve un confronto con il Governo e risorse strutturali. Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagareSecondo la premier Giorgia Meloni consentirà di rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni. Ma il Piano Casa varato giovedì scorso dal consiglio dei ministri non convince gl ... ilfattoquotidiano.it Assessori alla casa, serve un confronto sul piano del governoL'Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, la rete degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, accoglie con riserva il Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri e chie ... lospiffero.com Il nuovo Piano Casa punta a 100mila alloggi in 10 anni con 10 miliardi di investimenti. In parallelo, il DDL Sgomberi introduce procedure d’urgenza: rilascio degli immobili in 15 giorni e penali giornaliere per chi non riconsegna le chiavi Micaela Palmieri/TG1 - facebook.com facebook Piano casa, i sindaci chiedono garanzie: «Regia ai Comuni e più fondi» x.com